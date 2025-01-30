По культовому советскому мультфильму снимут фильм

По мультфильму «Остров сокровищ» снимут полнометражный фильм

По советскому мультфильму «Остров сокровищ» снимут полнометражный фильм. Об этом сообщает компания KD Studios.

Производством картины займутся KD Studios и AP Digital при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В качестве сценариста выступит Сергей Калужанов, работавший над фильмами «Время первых» и «Мира», а также сериалами «Мажор» и «Пищеблок». Съемки планируют начать уже в 2025 году.

Кроме того, сообщается, что историю «Остров сокровищ» превратят в медиавселенную, состоящую также из видеоигры и сериала. В разработке студии находятся еще две картины — «Земля Санникова» и «Приключения Мюнхгаузена».

Ранее стало известно, что кинопремию «Белый слон» раскритиковали за награду осудившему СВО режиссеру Михаилу Локшину. Организаторы присудили шесть наград его экранизации романа Булгакова «Мастер и Маргарита», несмотря на то, что Локшин является гражданином США и открыто критикует политику России.