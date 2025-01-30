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11:22, 30 января 2025Культура

По культовому советскому мультфильму снимут фильм

По мультфильму «Остров сокровищ» снимут полнометражный фильм
Ольга Коровина

Кадр: мультфильм «Остров сокровищ»

По советскому мультфильму «Остров сокровищ» снимут полнометражный фильм. Об этом сообщает компания KD Studios.

Производством картины займутся KD Studios и AP Digital при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В качестве сценариста выступит Сергей Калужанов, работавший над фильмами «Время первых» и «Мира», а также сериалами «Мажор» и «Пищеблок». Съемки планируют начать уже в 2025 году.

Кроме того, сообщается, что историю «Остров сокровищ» превратят в медиавселенную, состоящую также из видеоигры и сериала. В разработке студии находятся еще две картины — «Земля Санникова» и «Приключения Мюнхгаузена».

Ранее стало известно, что кинопремию «Белый слон» раскритиковали за награду осудившему СВО режиссеру Михаилу Локшину. Организаторы присудили шесть наград его экранизации романа Булгакова «Мастер и Маргарита», несмотря на то, что Локшин является гражданином США и открыто критикует политику России.

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