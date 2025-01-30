Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:20, 30 января 2025Россия

Почти сотня животных заживо сгорела в российском регионе

Почти сто голов скота заживо сгорели в Оренбургской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал МЧС России по Оренбургской области

Почти сотня животных заживо сгорела в Оренбургской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск».

Пожар произошел в Кваркенском районе области. Огнем оказалась охвачена одна из ферм, площадь возгорания превысила 1000 квадратных метров. Жертвами ЧП стали 90 животных: 40 овец и 50 голов крупного рогатого скота.

По данным регионального главка МЧС России, пожар произошел по вине владельца фермы — он оставил затопленную печь без присмотра. Оттуда огонь перекинулся на горючие материалы.

Ранее более 250 овец застряли в грязи в Дагестане. Спасти не удалось около 250 животных — они составляли большую часть отары, за которой не уследил пастух.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские священники убедили 700 солдат-срочников вернуться в Курскую область. Что об этом известно?

      В НАТО признали превосходство России в беспилотниках над Арктикой

      В России прокомментировали предложение переименовать Финский залив

      Администрация Трампа потребовала уволить больше чиновников одного отдела

      Изучение подвигов героев СВО добавят в школьную программу

      Московских аллергиков предупредили о последствиях оттепельной зимы

      Маск назвал сроки запуска беспилотного такси

      Премьеры Грузии и Армении провели встречу

      В Еврокомиссии опровергли связь мирных переговоров и поставок газа из России

      Россиянам дали рекомендации по выбору зимней куртки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше