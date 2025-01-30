Почти сотня животных заживо сгорела в российском регионе

Почти сто голов скота заживо сгорели в Оренбургской области

Почти сотня животных заживо сгорела в Оренбургской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск».

Пожар произошел в Кваркенском районе области. Огнем оказалась охвачена одна из ферм, площадь возгорания превысила 1000 квадратных метров. Жертвами ЧП стали 90 животных: 40 овец и 50 голов крупного рогатого скота.

По данным регионального главка МЧС России, пожар произошел по вине владельца фермы — он оставил затопленную печь без присмотра. Оттуда огонь перекинулся на горючие материалы.

Ранее более 250 овец застряли в грязи в Дагестане. Спасти не удалось около 250 животных — они составляли большую часть отары, за которой не уследил пастух.