Польский депутат нарушил минуту молчания в память о Холокосте фразой о Газе

Польский депутат Браун нарушил почтение памяти о Холокосте фразой о Газе

Крайне правый польский депутат Европарламента нарушил минуту молчания в память о Холокосте заявлением о действиях Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает портал Interia.

По словам депутата Европарламента Лукаш Кохута, во время почтения памяти Гжегож Браун внезапно выкрикнул фразу о «геноциде в секторе Газа». К нему обратилась Европарламента Роберта Метсола, попросив его покинуть заседание. После этого Брауна вывели из зала.

«Я не "нарушал [минуту молчания]", я дополнил ее призывом молиться за пострадавших от еврейского геноцида в секторе Газа», — прокомментировал ситуацию сам польский депутат.

В декабре 2023 года Браун с помощью огнетушителя погасил в польском Сейме свечи, поставленные по случаю еврейского праздника Хануки.

