Популярная российская блогерша рассказала о подарившем ей 300 тысяч рублей фанате

Блогерша Эвелина Тарханова рассказала, что фанат подарил ей 300 тысяч рублей

Популярная российская блогерша Эвелина Тарханова, известная как Лунаком, заявила, что однажды фанат подарил ей около 300 тысяч рублей. Об этом она рассказала в шоу «Бес комментариев», ролик вышел во «ВКонтакте».

Тарханова отметила, что у стримеров нередко появляются зрители, которые готовы перевести им крупные суммы за то, что те выполнят какую-то их небольшую просьбу. «Был парень, Гриша его зовут, он мне донатил за несколько стримов тысяч 300. Просто потому что хотел», — добавила блогерша.

Лунаком добавила, что больше не проводит трансляции на своем канале. По словам блогерши, периодически она появляется на эфирах других стримеров, однако это не приносит ей заработка.

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