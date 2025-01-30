Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:32, 30 января 2025Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша рассказала о подарившем ей 300 тысяч рублей фанате

Блогерша Эвелина Тарханова рассказала, что фанат подарил ей 300 тысяч рублей
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Evgenia Medvedeva / YouTube

Популярная российская блогерша Эвелина Тарханова, известная как Лунаком, заявила, что однажды фанат подарил ей около 300 тысяч рублей. Об этом она рассказала в шоу «Бес комментариев», ролик вышел во «ВКонтакте».

Тарханова отметила, что у стримеров нередко появляются зрители, которые готовы перевести им крупные суммы за то, что те выполнят какую-то их небольшую просьбу. «Был парень, Гриша его зовут, он мне донатил за несколько стримов тысяч 300. Просто потому что хотел», — добавила блогерша.

Лунаком добавила, что больше не проводит трансляции на своем канале. По словам блогерши, периодически она появляется на эфирах других стримеров, однако это не приносит ей заработка.

Ранее известный комик и звезда веб-сериала «Непосредственно Каха» Артем Калайджян, известный как Серго, рассказал о своем доходе. Юморист раскрыл, что благодаря выступлениям со стендапом зарабатывает в месяц около четырех миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На борту разбившегося в США лайнера были 14 фигуристов и тренеров. Среди погибших чемпионы мира из России и ученица Тарасовой

      Россиянина задержали за продажу через интернет сильнодействующих веществ

      Вдова Караченцова уехала из России после скандала с «Ленкомом»

      Нескольких помилованных Трампом вновь арестовали

      Число извлеченных из реки в Вашингтоне жертв авиакатастрофы выросло

      ХАМАС передало Красному Кресту семь заложников

      В Литве допустили отправку войск на Украину

      Задержанных в Тунисе россиян заподозрили в причастности к терроризму

      Популярная российская блогерша рассказала о подарившем ей 300 тысяч рублей фанате

      Журова призвала не делить погибших в авиакатастрофе фигуристов на своих и чужих

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше