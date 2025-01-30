Порошенко захотели отстранить от заседаний Верховной Рады

Нардеп Геращенко: В Раде хотят отстранить Порошенко от заседаний

Бывшего президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) хотят отстранить от пленарных заседаний Верховной Рады на полгода. Об этом сообщила депутат Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

По ее словам, регламентный комитет рекомендовал парламенту принять решение об отстранении Порошенко от пленарных заседаний на полгода. За это проголосовали депутаты партий «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь». Она заключила, что «Слуга народа» создает парламентский кризис и ставит под срыв европейскую интеграцию Украины.

Инициативу отстранения экс-президента предложил глава гуманитарного комитета и депутат «Слуги народа» Никита Потураев, обвинив Порошенко в оскорблении депутата Богдана Яременко.

Ранее на Украине арестовали имущество сына Петра Порошенко Алексея (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) из-за уклонения от службы. Уточняется, что Алексей Порошенко проигнорировал все повестки, находясь в Лондоне.