После обысков ФСБ замглавы УФАС российского города задержали

В Петербурге ФСБ задержала замглавы УФАС Даниловскую

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали заместителя главы — начальника отдела контроля размещения государственного заказа управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу Екатерину Даниловскую. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Собеседник агентства рассказал, что с января 2024 года Даниловская принимала решения по жалобам в пользу коммерческих компаний, участников закупок. Это шло в ущерб интересам добросовестных участников тендеров, которые проводил Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга.

Об обысках ФСБ в ведомстве сообщалось 29 января.