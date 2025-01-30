Повторившего за Маском печально известный жест священника выгнали из церкви

Церковь лишила лицензии священника Робинсона за жест, повторенный за Маском

Англиканского священника Кэлвина Робинсона, повторившего за американским бизнесменом Илоном Маском схожий с нацистским приветствием жест во время публичного выступления в Вашингтоне, лишили лицензии. Об этом сообщается на официальном сайте Церкви Англии.

«Мы осуждаем нацистскую идеологию и антисемитизм во всех его формах. И мы считаем, что те, кто повторяет нацистское приветствие, даже в качестве шутки или попытки потроллить своих оппонентов, принижают ужас холокоста и умаляют жертву тех, кто боролся с его виновниками. Такие действия вредны, сеют рознь и противоречат принципам христианского милосердия», — говорится в заявлении.

Ранее Робинсон пожаловался, что после своего выступления получил несколько сотен сообщений и звонков от «очень озлобленных и подлых» людей. Он подчеркнул, что он не является нацистом.