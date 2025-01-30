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15:30, 30 января 2025Мир

Повторившего за Маском печально известный жест священника выгнали из церкви

Церковь лишила лицензии священника Робинсона за жест, повторенный за Маском
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кэлвин Робинсон

Кэлвин Робинсон. Кадр: страница «Настоящий Лентач» во «ВКонтакте»

Англиканского священника Кэлвина Робинсона, повторившего за американским бизнесменом Илоном Маском схожий с нацистским приветствием жест во время публичного выступления в Вашингтоне, лишили лицензии. Об этом сообщается на официальном сайте Церкви Англии.

«Мы осуждаем нацистскую идеологию и антисемитизм во всех его формах. И мы считаем, что те, кто повторяет нацистское приветствие, даже в качестве шутки или попытки потроллить своих оппонентов, принижают ужас холокоста и умаляют жертву тех, кто боролся с его виновниками. Такие действия вредны, сеют рознь и противоречат принципам христианского милосердия», — говорится в заявлении.

Ранее Робинсон пожаловался, что после своего выступления получил несколько сотен сообщений и звонков от «очень озлобленных и подлых» людей. Он подчеркнул, что он не является нацистом.

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