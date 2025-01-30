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13:26, 30 января 2025Россия

Появились новые подробности о боях в Курской области

Минобороны: Российские войска ударили по 12 бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по 12 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои проходили в районах населенных пунктов Малая Локня, Черкасское Поречное, Новая Сорочина, Свердликово, Рубанщина, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Николаевка и Никольский.

За прошедшие сутки украинские войска лишились трех пунктов управления БПЛА, двух складов с боеприпасами, девяти минометов, двух станций РЭБ, БТР, двух боевых машин пехоты, четырех артиллерийских орудий, а также 240 военнослужащих. С момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли 56 140 бойцов, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что в Курской области бойцы группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) России уничтожили украинскую разведгруппу в районе населенного пункта Николаево-Дарьино. Четверых из них удалось взять в плен.

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