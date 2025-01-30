Премьер Эстонии предупредил о возможном отключении электроснабжения

Премьер Эстонии Михал: Электричество может быть отключено на 72 часа

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в ответ на вопрос о возможных рисках во время предстоящего отключения страны от российской энергосистемы предупредил, что в худшем случае электроснабжение в республике может пропасть на 72 часа. Его слова приводит Postimees.

«Если возникнут проблемы, следующим шагом надо будет определить, каких потребителей нужно отключить», — цитирует Михала газета. Политик уточнил, что в Эстонии готовы к любому сценарию развития событий, а также указал на важность того, чтобы все тщательно продумывать и сохранять спокойствие.

Прибалтийская страна планирует отключиться от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ) в конце следующей недели.

Ранее в четверг стало известно, что в ожидании этого события эстонцы в несколько десятков раз нарастили закупки генераторов. Как рассказал журналистам глава отдела продаж одной из местных сетей магазинов, рядом с некоторыми артикулами уже стоит отметка «распродано», но причин для паники нет, поскольку покупателям доступны «десятки различных моделей по цене от 351 до 3532 евро».