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07:13, 30 января 2025Силовые структуры

Приговор замучивших российского сына-подростка похудением супругов обжаловали

В Москве адвокаты обжаловали приговор супругам Воропаевым за суицид подростка
Варвара Митина (редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

В Москве адвокаты обжаловали приговор супругам Ирине и Андрею Воропаевым за доведение сына до суицида. Об этом сообщает РИА Новости.

Сторона защиты подала апелляцию в Троицкий суд столицы.

20 января Троицкий районный суд Москвы приговорил Ирину Воропаеву к 4,5 года лишения свободы, ее супруга Андрея — к 3,5 года. Они будут отбывать наказание в колониях строгого режима.

Трагедия произошла в октябре 2019 года. Воропаева была мачехой подростку. Она замучила его программой для похудения, заставляя заниматься спортом. Отец мальчика грозился отправить его в интернат. В результате супруги добились, что подросток сбросил 21 килограмм, однако он продолжал жаловаться одноклассникам на родителей.

В первый раз суд приговорил Ирину Воропаеву к девяти годам заключения, а ее мужу дали на полгода меньше, однако апелляционная инстанция отменила приговор и отправила дело на пересмотр.

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