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13:37, 30 января 2025Экономика

Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры у моря в Турции

Самая дешевая квартира в Турции на берегу Средиземного моря стоит 5,2 млн рублей
Александра Качан (Редактор)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Shutterstock / Fotodom

Самая дешевая вторичная квартира в Турции, расположенная на берегу Средиземного моря, продается за 5,2 миллиона рублей. Стоимость наиболее доступного объекта раскрыли эксперты компании ГЖА.рф, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В январе самая средняя минимальная цена за квартиру в турецких городах на берегу Средиземного моря составила 9,9 миллиона рублей. Самый дешевый объект находится в Анталье, а самый дорогой — в Измире, где минимальная цена лота составляет 14,4 миллиона рублей.

Отмечается, что с апреля 2021 года по январь 2025 года средняя минимальная цена за вторичное жилье у Средиземного моря выросла более чем вдвое — на 106,3 процента, или 5,1 миллиона рублей. С июня 2023-го по январь 2025-го показатель увеличился на 26,6 процента, или на 2,1 миллиона.

Ранее эксперты назвали россиянам лучшие страны для покупки недвижимости в 2025 году. В топе оказались Таиланд и Индонезия.

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