Раскрыты подробности о травившем пассажиров в Москве таксисте

Следователь Морозенко: таксист Сулейманов мог отравить до 40 человек в Москве

Осужденный на 10 лет таксист Рахман Сулейманов мог отравить до 40 человек в Москве. Об этом в интервью «КП» рассказала следователь по особо важным делам следственного управления по ВАО ГСУ СК России по Москве Алла Морозенко.

По ее словам, работая над делом Сулейманова, она проанализировала нераскрытые похожие уголовные дела. Таким образом было обнаружено еще около 40 эпизодов, когда в крови не выживших граждан находили алкоголь и препарат, которым травил своих пассажиров Сулейманов.

Морозова считает, что в пяти эпизодах пострадавшие могли быть именно его жертвами, но сейчас доказать это уже невозможно. Она сказала, что, когда оперативники находили тела, все выглядело как результат алкогольного отравления или сердечного приступа. По словам следователя, фигуранта судили только по трем эпизодам — по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, о разбое и о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Сулейманова задержали в 2020 году. Тогда ему было 38 лет. Он гражданин Азербайджана. На родине у него остались жена и четверо детей, и в России он зарегистрировал брак с приехавшей на заработки в Москву жительницей Саратовской области. Следователь отметила, что и в Азербайджане, и в России он был несколько раз судим за кражи. В 2017 году он арендовал автомобиль и начал таксовать, при этом не зарегистрировался в официальных агрегаторах, а работал самостоятельно.

По словам следователя, при задержании Сулейманов не отрицал, что некоторым пассажирам давал «снотворное». Он рассказал, что делал это для того, чтобы успокоить пьяных и агрессивных людей. При этом мужчина отрицал, что брал у клиентов какие-то вещи.

Сулейманов был арестован в Москве в сентябре 2020 года. Он воспользовался алкогольным опьянением пассажира, ввел ему психотропные вещества, ограбил и вывез в безлюдное место, где вытащил из машины и бросил. Пострадавшего без признаков жизни обнаружили случайные прохожие утром 27 декабря 2018 года. Экспертиза установила, что он отравился сочетанным этиловым спиртом и психотропным препаратом.