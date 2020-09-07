В Москве арестовали таксиста за смертельное отравление пассажира нейролептиком

В Москве суд арестовал таксиста, который насмерть отравил пассажира нейролептиком и выбросил тело на дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

37-летнему Рахману Сулейманову вменяется разбой и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

По данным следствия, утром 27 декабря 2018 года у Измайловского шоссе обнаружили тело мужчины 1989 года рождения без видимых телесных повреждений. Экспертиза установила, что он умер от острого сочетанного отравления этиловым спиртом и психотропным препаратом.

В ходе расследования установили причастность к преступлению таксиста. Он воспользовался алкогольным опьянением пассажира, ввел ему неустановленным следствием способом психотропные вещества, а затем похитил у него ценные вещи. После этого таксист вытащил находящегося без сознания мужчину из машины и бросил в безлюдном месте. Тело потерпевшего обнаружили случайные прохожие.

Обвиняемый ездил на автомобиле со скрытыми госномерами, из-за чего несколько лет скрывался от следствия. Правоохранители располагают информацией о его причастности к ряду других аналогичных преступлений, совершенных в Москве.

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