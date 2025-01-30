Резервы Евросоюза на оборону оценили

Политолог Асафов: Европа может испытывать дефицит резервов на оборону

Страны Евросоюза могут испытывать серьезный дефицит резервов на оборону на фоне длительной поддержки Украины и собственных экономических проблем, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов.

«Призыв Польши, Латвии, Литвы и Эстонии к странам ЕС удвоить траты на оборону — попытка встроиться в грядущую повестку нового президента США Дональда Трампа, потому что страны Прибалтики всегда находятся в скорее проамериканском, а не проевропейском поле, — сказал политолог. — Там нет глубокой аналитики, они не представляют, какие резервы реально есть у европейских стран и могут ли они выполнить эти требования».

По мнению Асафова, для Европы будут затруднительны любые траты в данном направлении. Он объяснил это проблемой с энергоносителями и в экономике в целом.

«У ЕС наблюдаются очевидные сложности с экономикой. И, если это решение под давлением будет принято, понятно, что оно окажется очень тяжелым. Но Трамп в любом случае придет и попробует забрать все, что сможет», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что Польша, Латвия, Литва и Эстония требуют от ЕС удвоить траты на оборону, выделив более 100 миллиардов евро на военные нужды. Предполагается, что выделение новых сумм позволит каждой из стран сообщества достичь показателей в 3 процента трат на оборону от уровня ВВП.