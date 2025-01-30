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11:34, 30 января 2025Интернет и СМИ

Россиян захотели обязать регистрироваться на маркетплейсах через «Госуслуги»

В России могут ввести регистрацию на маркетплейсах через «Госуслуги»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: KateV28 / Shutterstock / Fotodom

В России захотели ввести обязательную регистрацию на маркетплейсках через портал «Госуслуги». Об этом сообщает Forbes.

Сообщается, что Правительство России подготовило пакет поправок к ряду российских законов. Инициативы призваны защитить россиян от мошеннических действий. Одной из таких, отмечает издание, стала возможная регистрация на маркетплейсках, сайтах объявлений и ресурсах по поиску работы через «Госуслуги».

Также в поправках, представленных Правительством, банкам, интернет-магазинам и операторам связи предлагается сделать биометрию одним из способов авторизации на сайтах и в личных кабинетах.

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