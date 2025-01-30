Россиян захотели обязать регистрироваться на маркетплейсах через «Госуслуги»

В России могут ввести регистрацию на маркетплейсах через «Госуслуги»

В России захотели ввести обязательную регистрацию на маркетплейсках через портал «Госуслуги». Об этом сообщает Forbes.

Сообщается, что Правительство России подготовило пакет поправок к ряду российских законов. Инициативы призваны защитить россиян от мошеннических действий. Одной из таких, отмечает издание, стала возможная регистрация на маркетплейсках, сайтах объявлений и ресурсах по поиску работы через «Госуслуги».

Также в поправках, представленных Правительством, банкам, интернет-магазинам и операторам связи предлагается сделать биометрию одним из способов авторизации на сайтах и в личных кабинетах.