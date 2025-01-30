Россиянам назвали «спасителей суставов»

Диетолог Макиша заявила, что тыква и шиповник полезны для суставов

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвали рыбу, шиповник и тыкву продуктами, употребление которых полезно для суставов. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

К «спасителям суставов» Агапкин отнес морскую жирную красную рыбу. Он объяснил, что в продукте содержится много омега-3 жирных кислот, которые положительно влияют на здоровье. В качестве доказательства врач привел результаты исследования, в котором участвовали спортсмены-бегуны. По его словам, те из них, кто употреблял этот микроэлемент, значительно реже испытывали неприятные ощущения в суставах, чем спортсмены, которые не делали этого.

Также к полезным продуктам Макиша отнесла шиповник. Она заявила, что в нем содержится много витамина С, который помогает бороться с воспалением и поддерживает здоровье сосудов. Кроме того, в рацион следует включить тыкву. Овощ, отметила Макиша, содержит бета-каротин — предшественник витамина А. «Витамин А тоже очень важен для профилактики воспалительных процессов», — объяснила специалистка.

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