Россиянин потерял 20 миллионов рублей из-за невкусного круассана

В Москве молодой человек потерял 20 миллионов рублей из-за круассана

В Москве молодой человек потерял 20 миллионов рублей из-за круассана. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в ноябре 2024 года 34-летний Дмитрий продал свою квартиру за 14 миллионов рублей и вложил все деньги в криптовалюту. Через некоторое время, когда он понял, что хорошо заработал на этом, решил продать цифровую валюту в Москве.

Вечером 22 января он приехал в столицу с флэшкой, на которой хранились биткоины. Парень снял квартиру и на следующее утро поехал в «Москва-Сити». Там он зашел купить круассан с кофе, после чего пошел выбирать обменник. Как потом рассказал пострадавший, круассан был жирный и невкусный. Изучив предложения по обмену, молодой человек решил пообедать, но в кафе ему стало плохо и он поехал домой. Когда добрался до квартиры, сразу лег спать.

Утром потерпевший открыл рюкзак и обнаружил пропажу флэшки и кардхолдера с паролем. После этого он написал заявление в полицию. Сумма ущерба составила 20 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что участников схемы по кражам миллионов у посетителей баров на Рубинштейна осудят.