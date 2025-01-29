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15:40, 29 января 2025Силовые структуры

Участников схемы по кражам миллионов у посетителей баров на Рубинштейна осудят

В Петербурге пройдет суд над участниками краж у посетителей баров на Рубинштейна
Варвара Митина (редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Санкт-Петербурге следователи завершили расследование уголовного дела о серии краж у посетителей баров на улице Рубинштейна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По этому делу проходит 23 человека, которые обвиняются в зависимости от роли каждого из них по четырем статьям, среди которых 159 («Мошенничество») и 158 («Кража») УК РФ. Дело направлено в прокуратуру Санкт-Петербурга для утверждения обвинительного заключения. Суд арестовал имущество обвиняемых на сумму 17 миллионов рублей.

По версии следствия, с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года обвиняемые и их соучастники совершили серию краж у гостей баров на улице Рубинштейна. 15 потерпевшим причинен ущерб в сумме более 14 миллионов рублей.

В схеме принимали участия и сотрудники заведений. Она заключалась в том, что девушки знакомились с пьяными мужчинами в баре, а через какое-то время общения, отвлекая их внимание, вводили в терминал оплаты суммы, многократно превышающие стоимость приобретенных напитков. Таким образом и происходили кражи.

Схему выявили в ноябре 2022 года.

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