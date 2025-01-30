Россиянин пойдет под суд за скрытую камеру в квартире бывшей возлюбленной

Жителя Петергофа осудят за установку скрытой камеры в квартире экс-возлюбленной

В Санкт-Петербурге 60-летний мужчина установил скрытую камеру в квартире бывшей возлюбленной и попал под статью. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, житель Петергофа проник в квартиру экс-сожительницы, воспользовавшись дубликатом ключей, и поставил в гостиной видеокамеру с функцией онлайн-передачи картинки. Сын потерпевшей быстро заметил устройство и выключил устройство.

Против мужчины возбуждено дело по статье 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ. Дело уже направлено в суд.

Ранее Следственный комитет (СК) России возбудил новое уголовное дело из-за слежки за военкором Александром Коцем.