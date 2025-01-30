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13:22, 30 января 2025Силовые структуры

Россиянин пойдет под суд за скрытую камеру в квартире бывшей возлюбленной

Жителя Петергофа осудят за установку скрытой камеры в квартире экс-возлюбленной
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 60-летний мужчина установил скрытую камеру в квартире бывшей возлюбленной и попал под статью. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, житель Петергофа проник в квартиру экс-сожительницы, воспользовавшись дубликатом ключей, и поставил в гостиной видеокамеру с функцией онлайн-передачи картинки. Сын потерпевшей быстро заметил устройство и выключил устройство.

Против мужчины возбуждено дело по статье 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ. Дело уже направлено в суд.

Ранее Следственный комитет (СК) России возбудил новое уголовное дело из-за слежки за военкором Александром Коцем.

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