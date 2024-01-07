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16:06, 7 января 2024Силовые структуры

Из-за слежки за военкором Коцем возбудили новое уголовное дело

СК возбудил новое уголовное дело из-за слежки за военкором Александром Коцем

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России возбудил новое уголовное дело из-за слежки за военкором Александром Коцем. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, спецслужбы разыскивают как минимум двух подозреваемых, которые, предположительно, наблюдали за домом журналиста. Отмечается, что эти сведения удалось получить «благодаря современным техническим возможностям».

Уточняется, что дело возбуждено по статье УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

В декабре суд в Москве приговорил к одному году колонии общего режима 28-летнего Леонида Гутарова, который следил за Александром Коцем. Мужчину признали виновным в преступлении по статье 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ.

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      Карина Черных
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