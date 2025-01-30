Россиянина осудили за расправу над мужчиной в дорожном конфликте

В Жуковском осудили мужчину за убийство в дорожном конфликте

В Жуковском осудили мужчину за расправу в дорожном конфликте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Подсудимый признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, 13 июля 2024 года супруги возвращались на машине с дня рождения дочери. За рулем была женщина. Съезжая с главной дороги на второстепенную, она резко затормозила из-за грузовой машины, которая не уступила ей дорогу. После обгона грузовика возле дома 13 на улице Баженова она остановилась на светофоре.

В этот момент к автомобилю подошли трое мужчин, и ее муж вышел поговорить с ними. В ходе возникшего конфликта подсудимый ударил потерпевшего металлической трубой по голове, травма оказалась несовместима с жизнью.

Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, а также возмещению морального вреда и затрат на погребение в размере 1,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что очевидец раскрыл подробности о расправе над тремя российскими лесничими.