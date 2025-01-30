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13:29, 30 января 2025Силовые структуры

Россиянина задержали за поджог бытовки с людьми

В Троицке задержали 44-летнего охранника, который сжег людей в бытовке
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: видео Telegram-канал Ирины Волк

В Троицке задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в жестокой расправе над двумя людьми. Об этом в четверг, 30 января, в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, ночью подозреваемый, работавший охранником, распивал алкоголь с двумя знакомыми в бытовке на улице Академика Дыхне. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора. Охранник взял канистру с горючей смесью, разлил содержимое в бытовке, поджег и вышел. Оба приятеля сгорели.

После задержания подозреваемый сознался в содеянном. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы.

29 января сообщалось, что в Московской области сотрудники Росгвардии задержали россиянина, подозреваемого в угрозах поджогом в адрес сотрудников банка.

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