Россиянина задержали за поджог бытовки с людьми

В Троицке задержали 44-летнего охранника, который сжег людей в бытовке

В Троицке задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в жестокой расправе над двумя людьми. Об этом в четверг, 30 января, в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, ночью подозреваемый, работавший охранником, распивал алкоголь с двумя знакомыми в бытовке на улице Академика Дыхне. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора. Охранник взял канистру с горючей смесью, разлил содержимое в бытовке, поджег и вышел. Оба приятеля сгорели.

После задержания подозреваемый сознался в содеянном. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы.

29 января сообщалось, что в Московской области сотрудники Росгвардии задержали россиянина, подозреваемого в угрозах поджогом в адрес сотрудников банка.