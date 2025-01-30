Россиянка решила опробовать волшебную палочку сына и получила переломы

Жительница Ростова опробовала волшебную палочку сына и получила травмы

Жительница Ростова получила травму по время проверки детской игрушки. Об том сообщает Telegram-канал «112».

Речь идет о волшебной палочке из популярной книжной и киновселенной. Устройство должно было выбрасывать сноп искр при использовании — россиянка захотела опробовать игрушку сама, а потом отдать сыну.

Когда женщина попыталась воспользоваться палочкой, та взорвалась. Женщина поломала пальцы и получила ожоги. Покалечившую ее игрушку горожанка заказала на маркетплейсе.

Ранее школьник из Подмосковья попал в больницу из-за игрушечной гранаты, которую подарили ему родители. После того как мальчику вручили гранату, он сразу же выдернул из нее чеку. Следом раздался хлопок, а из игрушки повалил дым. Ребенок получил ожоги ладоней.