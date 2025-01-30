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19:34, 30 января 2025Россия

Россиянка решила опробовать волшебную палочку сына и получила переломы

Жительница Ростова опробовала волшебную палочку сына и получила травмы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Жительница Ростова получила травму по время проверки детской игрушки. Об том сообщает Telegram-канал «112».

Речь идет о волшебной палочке из популярной книжной и киновселенной. Устройство должно было выбрасывать сноп искр при использовании — россиянка захотела опробовать игрушку сама, а потом отдать сыну.

Когда женщина попыталась воспользоваться палочкой, та взорвалась. Женщина поломала пальцы и получила ожоги. Покалечившую ее игрушку горожанка заказала на маркетплейсе.

Ранее школьник из Подмосковья попал в больницу из-за игрушечной гранаты, которую подарили ему родители. После того как мальчику вручили гранату, он сразу же выдернул из нее чеку. Следом раздался хлопок, а из игрушки повалил дым. Ребенок получил ожоги ладоней.

ЖЗЛ
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