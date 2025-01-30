Россиянка впечатала лицом в дверь любовницу мужа, разбила ей нос и попала на видео

В Новосибирске женщина избила любовницу мужа и попала на видео

В Новосибирске женщина в кровь избила любовницу мужа и попала на видео. Запись с камеры домофона опубликовал Telegram-канал «ЧП САМАРА».

На кадрах россиянка встречает мужа на выходе из подъезда. Она обрушивается на мужчину с руганью, а когда замечает вышедшую вслед за ним женщину — набрасывается на нее.

Когда спутница горожанина попыталась вернуться в подъезд, соперница впечатала ее в дверь. После этого видно, что женщина держится за лицо, вытирая кровь с разбитого носа.

Ранее в Дагестане женщина и любовник жестоко избили заставшего их мужа. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. После этого пара решила инсценировать разбойное нападение.