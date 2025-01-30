Российский депутат потеряла мужа на СВО и решила отправиться на фронт добровольцем

Депутат из Ивановской области Виноградова заявила, что отправляется на СВО

Депутат Ивановской областной думы Светлана Виноградова, потерявшая на фронте супруга, подписала контракт с Минобороны России в качестве добровольца. Об этом она объявила в ходе заседания регионального парламента, пишут «Ивановские новости».

О смерти своего супруга в зоне специальной военной операции (СВО) депутат сообщила в ноябре 2024 года во «ВКонтакте» . Подробности она не раскрыла, однако указала, что мужчина посвятил службе 11 лет.

30 января, обращаясь к присутствующим на заседании областной думы, Виноградова заявила, что вступила в добровольческую разведывательно-штурмовую бригаду. «Свои обязанности перед гражданами обязуюсь исполнять удаленно, решая вопросы через электронную приемную», — подчеркнула она.

Россиянка также прокомментировала решение в Telegram, назвав продолжение дела мужа своим долгом. «Дело чести! Прошу, поймите меня. Игорь всю жизнь служил и отдал ее за нас. Мы не можем его подвести», — написала парламентарий.

В ноябре сообщалось о жительнице Ростовской области, которая отправилась на СВО вслед за мужем, служившим в одном из добровольческих подразделений штурмовиком. Женщину назначили заместителем командира батальона по тылу.