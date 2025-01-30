Российский инструктор проанализировал видео с подготовкой ВСУ в Британии

РИА Новости: Инструктор сравнил подготовку солдат ВСУ в Британии со страйкболом

Российский инструктор спецподразделений с позывным Айсмен проанализировал видео, на котором запечатлена подготовка солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на британской базе. Он рассказал РИА Новости, что подготовка военных находится на уровне 1980-х годов.

«Уровень подготовки бойцов — он по методичке 80-х годов. В нынешних условиях подходит разве что для игры в страйкбол. Бойцы не заряжены, а инструкторы не воодушевлены. Больше всех там напрягался переводчик», — заявил Айсмен.

Ролик «не может не радовать», утверждает инструктор. По его словам, если так будут готовить всех военных, российским бойцам «будет намного проще их всех перехлопать». «Что штурм окопов, что штурм зданий не может не вызывать улыбку на лице», — отметил он.

Ранее появилась видеозапись, на которой можно увидеть, как бойцов ВСУ учат ползать по окопам на коленях и штурмовать здания.