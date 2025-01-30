РИА Новости: Бойцов ВСУ на тренировках в Британии учили ползать на коленях

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на тренировках в Великобритании учили ползать по окопам на коленях и штурмовать здания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозапись, переданную украинским перебежчиком Валерием.

Отмечается, что на записи запечатлена тренировка украинских десантников под присмотром британских инструкторов, переводчика и сослуживцев. Украинские военные на коленях и в полной боевой выкладке «гуськом» перемещались по оборудованному окопу.

Ранее украинский перебежчик рассказал, что иностранные инструкторы на военной базе в Великобритании готовили солдат ВСУ к нападению на город Суджа в Курской области, а также обучали их стрельбе из гранатомета NLAW. Подготовка проводилась на территории базы у города Даунхолм в Северном Йоркшире.