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06:38, 30 января 2025Бывший СССР

Украинских военных на тренировках в Великобритании учили ползать «гуськом»

РИА Новости: Бойцов ВСУ на тренировках в Британии учили ползать на коленях
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на тренировках в Великобритании учили ползать по окопам на коленях и штурмовать здания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозапись, переданную украинским перебежчиком Валерием.

Отмечается, что на записи запечатлена тренировка украинских десантников под присмотром британских инструкторов, переводчика и сослуживцев. Украинские военные на коленях и в полной боевой выкладке «гуськом» перемещались по оборудованному окопу.

Ранее украинский перебежчик рассказал, что иностранные инструкторы на военной базе в Великобритании готовили солдат ВСУ к нападению на город Суджа в Курской области, а также обучали их стрельбе из гранатомета NLAW. Подготовка проводилась на территории базы у города Даунхолм в Северном Йоркшире.

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