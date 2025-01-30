Российский тренер пнула школьницу-фигуристку на соревнованиях

Тренер Миленина пнула школьницу-фигуристку на соревнованиях в Красноярске

Тренер из Омска Ирина Миленина пнула школьницу-фигуристку на соревнованиях в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным российского издания, наставница отчитала девочку после выступления. Затем Миленина грубо толкнула юную спортсменку.

По данным Kras Mash, в школе олимпийского резерва №35 по факту инцидента собрали дисциплинарную комиссию. Тренеру сделали выговор.

Другие родители также жаловались, что Миленина грубо общается с подопечными. Женщина комментировать ситуацию отказалась, сославшись на сильную занятость.

Ранее стало известно, что в Москве детского футбольного тренера обвинили в избиении отца одного из игроков.

После потасовки у пострадавшего мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, выбитый зуб и порванную щеку.