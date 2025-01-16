В Москве детский футбольный тренер избил отца одного из игроков после случая на матче

В Москве детского футбольного тренера обвинили в избиении отца одного из игроков

В Москве детского тренера и одного из руководителей футбольного клуба «Герта» Владислава Курьятова обвинили в избиении отца одного из игроков после случая во время матча. Видео конфликта опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как футбольный тренер в желтой футболке выходит из здания на улицу, сбрасывая с головы новогоднюю шапочку. За ним следует второй мужчина. «Я перед камерами ничего выяснять не буду», — кричит Курьятов, и участники конфликта отходят дальше, при этом все равно оставшись в зоне съемки. После краткой перепалки, в которой фигурировала неназванная девушка, руководитель клуба наносит оппоненту удар в область головы, и тот падает. Затем тренер наваливается на отца футболиста сверху и, обхватив руками со спины его шею, поднимает на колени. Это видят еще двое мужчин и разнимают потасовку.

Издание выяснило, что конфликт произошел 14 декабря после того, как 13-летний сын пострадавшего столкнулся во время матча с соперником. В результате оба игрока получили красную карточку и покинули поле. На скамейке запасных к мальчику подошел Курьятов и начал кричать на него. Увидев это, родитель решил заступиться за своего ребенка.

После потасовки у пострадавшего отца футболиста зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, выбитый зуб и порванную щеку. Он написал на тренера заявление в полицию. Дирекция клуба в происходящее вмешиваться не стала, так как потасовка произошла за стенами школы. При этом оказалось, что год назад между мужчинами уже имел место конфликт, однако тогда все закончилось мирно.

В свою очередь, Курьятов утверждает, что мальчик напал на другого игрока. А когда руководитель клуба сделал ему замечание, то отец футболиста якобы начал громко выражать сомнения в компетенциях тренера и оскорблять его.

В беседе с Baza Курьятов заявил, что лишь толкнул оппонента, и тот упал. По словам тренера, у мужчины проблемы как с другими родителями, так и с руководством школы, а к тренеру у него личная неприязнь.

Ранее в Нижнем Новгороде родители толпой избили детского футбольного тренера, толкнувшего во время матча мать одного из игроков. На появившихся в сети кадрах видно, как женщина что-то громко кричит и бьет педагога по плечу. В ответ мужчина отталкивает россиянку, и она падает. После этого на наставника детской команды набрасываются присутствующие в зале взрослые.