Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:57, 30 января 2025Экономика

Средства россиян в банках рекордно выросли

ЦБ сообщил о росте средств населения в банках на рекордные 3,9 триллиона рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

В декабре прошлого года средства населения России в банках выросли на 7,2 процента, что составляет рекордные 3,9 триллиона рублей. Об этом говорится в материале Центробанка, посвященном развитию банковского сектора.

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в ходе пресс-конференции указал, что такая динамика наблюдается на фоне рекордно высокой ключевой ставки и повышения доходов населения, сообщает РБК.

Объем средств граждан увеличивался как на текущих счетах, так и на срочных вкладах. В целом за год наблюдается рост на 26,1 процента (11,9 триллиона), так что общая сумма денег россиян на банковских счетах поднялась до 57,5 триллиона рублей.

В том же материале сообщается, что по итогам прошлого года российские банки в совокупности нарастили прибыль до 3,8 триллиона рублей без учета поступлений от дочерних банков, что стало новым рекордом сектора.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские священники убедили 700 солдат-срочников вернуться в Курскую область. Что об этом известно?

      В НАТО признали превосходство России в беспилотниках над Арктикой

      В России прокомментировали предложение переименовать Финский залив

      Администрация Трампа потребовала уволить больше чиновников одного отдела

      Изучение подвигов героев СВО добавят в школьную программу

      Московских аллергиков предупредили о последствиях оттепельной зимы

      Маск назвал сроки запуска беспилотного такси

      Премьеры Грузии и Армении провели встречу

      В Еврокомиссии опровергли связь мирных переговоров и поставок газа из России

      Россиянам дали рекомендации по выбору зимней куртки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше