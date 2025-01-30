Средства россиян в банках рекордно выросли

ЦБ сообщил о росте средств населения в банках на рекордные 3,9 триллиона рублей

В декабре прошлого года средства населения России в банках выросли на 7,2 процента, что составляет рекордные 3,9 триллиона рублей. Об этом говорится в материале Центробанка, посвященном развитию банковского сектора.

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в ходе пресс-конференции указал, что такая динамика наблюдается на фоне рекордно высокой ключевой ставки и повышения доходов населения, сообщает РБК.

Объем средств граждан увеличивался как на текущих счетах, так и на срочных вкладах. В целом за год наблюдается рост на 26,1 процента (11,9 триллиона), так что общая сумма денег россиян на банковских счетах поднялась до 57,5 триллиона рублей.

В том же материале сообщается, что по итогам прошлого года российские банки в совокупности нарастили прибыль до 3,8 триллиона рублей без учета поступлений от дочерних банков, что стало новым рекордом сектора.

