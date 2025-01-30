Швеция выделит Украине самый крупный с 2022 года пакет помощи

Швеция выделит крупнейший с 2022 года пакет помощи Украине на 1,2 млрд долларов

Швеция выделит крупнейший с 2022 года пакет помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) на 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, его цитирует Reuters.

«Это 18-й пакет помощи Украине со стороны Швеции. Это также самый большой пакет, который Швеция предоставила Украине (…) с февраля 2022 года», — сказал глава оборонного ведомства.

Ранее Йонсон признал, что представители управления материально-технического снабжения Минобороны Швеции по оборонным закупкам уже находятся на территории Украины.