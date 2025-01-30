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12:38, 30 января 2025Силовые структуры

СК назвал фигурантов дела обвиняемого в коррупции главы «Фонбета»

По делу главы «Фонбета» Анохина задержаны глава подразделения МВД и юрист
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Главе «Фонбета» и еще двоим фигурантам предъявили обвинение в коррупции

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) назвал фигурантов дела обвиняемого в коррупции гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СК, речь идет о двух задержанных — руководителе подразделения столичного МВД и юристе. Всем троим фигурантам предъявлены обвинения по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки») и части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничестве во взяточничестве»).

Ранее сообщалось, что задержанный руководитель подразделения столичного МВД — это заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол.

Сотрудники ФСБ провели оперативно-розыскные мероприятия, которые выявили хищения Анохиным из бюджета на его предыдущем месте работы. По версии следствия, Анохин пытался добиться того, чтобы эти материалы не попали к следователям. Для этого через посредников он передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Отмечается, что один из посредников, а также оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. После передачи денег начались задержания.

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