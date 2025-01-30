Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:25, 30 января 2025Силовые структуры

Главе «Фонбета» и еще двоим фигурантам предъявили обвинение в коррупции

В Москве предъявили обвинение главе «Фонбета» Анохину и замначальника УВД Биволу
Варвара Митина (редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве следователи предъявили обвинение главе букмекерской компании «Фонбет» Сергею Анохину, заместителю начальника УВД по Восточному округу столицы Сергею Биволу и еще одному фигуранту дела о коррупции, который работает юристом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Им предъявлены обвинения по статьям 291 («Дача взятки») и 291.1 («Посредничестве во взяточничестве») УК РФ.

Сотрудники ФСБ провели оперативно-розыскные мероприятия, которые выявили хищения Анохиным из бюджета на его предыдущем месте работы. По версии следствия, Анохин пытался добиться того, чтобы эти материалы не попали к следователям. Для этого через посредников он передал взятку в размере 60 миллионов рублей.

Однако один из посредников, а также непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. После передачи денег начались задержания.

Анохина задержали 29 января. Сначала сообщалось о взятке в размере 50 миллионов рублей. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы и штраф на сумму до трех с половиной миллиардов рублей.

Также сообщалось о шести задержанных по этому делу. Среди них называли Бивола и высокопоставленного сотрудника столичной прокуратуры. Информация о втором не подтвердилась.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Продолжение в новости СК назвал фигурантов дела обвиняемого в коррупции главы «Фонбета»
      Последние новости

      ВСУ атаковали американскими ракетами нефтепровод «Дружба» под Брянском. На месте ЧП возник пожар

      В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета

      Уголовное дело против вторгшегося в Курск британского наемника направлено в суд

      Падение прибыли банков связали с укреплением рубля

      Сумма взятки по делу главы «Фонбет» выросла до 60 миллионов рублей

      СК назвал фигурантов дела обвиняемого в коррупции главы «Фонбета»

      В больнице Петербурга мать под наркотиками едва не задушила своего пятимесячного ребенка

      В Петербурге продадут «Балтийскую жемчужину»

      В ДНР рассказали о новой угрозе соединениям ВСУ в Запорожской области

      В ДНР раскрыли оставшееся расстояние до Днепропетровской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше