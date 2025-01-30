Главе «Фонбета» и еще двоим фигурантам предъявили обвинение в коррупции

В Москве предъявили обвинение главе «Фонбета» Анохину и замначальника УВД Биволу

В Москве следователи предъявили обвинение главе букмекерской компании «Фонбет» Сергею Анохину, заместителю начальника УВД по Восточному округу столицы Сергею Биволу и еще одному фигуранту дела о коррупции, который работает юристом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Им предъявлены обвинения по статьям 291 («Дача взятки») и 291.1 («Посредничестве во взяточничестве») УК РФ.

Сотрудники ФСБ провели оперативно-розыскные мероприятия, которые выявили хищения Анохиным из бюджета на его предыдущем месте работы. По версии следствия, Анохин пытался добиться того, чтобы эти материалы не попали к следователям. Для этого через посредников он передал взятку в размере 60 миллионов рублей.

Однако один из посредников, а также непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. После передачи денег начались задержания.

Анохина задержали 29 января. Сначала сообщалось о взятке в размере 50 миллионов рублей. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы и штраф на сумму до трех с половиной миллиардов рублей.

Также сообщалось о шести задержанных по этому делу. Среди них называли Бивола и высокопоставленного сотрудника столичной прокуратуры. Информация о втором не подтвердилась.

