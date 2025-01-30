Следствие попросило арестовать главу компании «Фонбет»

Следствие обратилось с ходатайством об аресте главы компании «Фонбет»

Следствие потребовало арестовать главу компании «Фонбет» Сергея Анохина, обвиняемого в даче взятки сотруднику правоохранительных органов на сумму 60 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По данным агентства, ходатайство об аресте и помещении подозреваемого в СИЗО на время следствия направлено в Тверской суд.

По данным следствия, глава букмекерской конторы пытался подкупить оперативника, чтобы избежать негативных последствий после проверки ФСБ по факту хищений бюджетных средств на его предыдущем месте работы. Взятка передавалась через посредников и была следственным экспериментом, в ходе которого правоохранительные органы вскрыли всю коррупционную цепочку.

Помимо главы «Фонбета», по делу проходят юрист и замначальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол.