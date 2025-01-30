Снайпер раскрыл подробности освобождения Великой Новоселки

РИА Новости: Снайперы расчищали путь для освобождения Великой Новоселки

Командир снайперского взвода группировки «Восток» с позывным Томча раскрыл подробности освобождения Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Он рассказал РИА Новости, что снайперы расчищали путь для наступления штурмовых групп и других подразделений.

«Мы вычислили все поставленные нам цели, которые мы должны были отработать, отработали по ним. Что облегчило путь для наших штурмовых подразделений, также и для союзных войск», — сообщил он.

По словам военного, снайперские пары работали скрытно, соблюдая дистанцию, поскольку бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) все время вели наблюдение с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Проход в населенный пункт был очень тяжелым, так как противник вел непрекращающийся артобстрел, применяя в том числе кассетные боеприпасы. Как утверждает Томча, снайперов уберегла их скрытность: они старались перемещаться от здания к зданию.

На заданных позициях снайперы определили вероятные пути отступления или наступления противника. «Мы уже знали все дистанции, оставалось только делать поправку на винтовках на дальность, боковые поправки и нажимать на ударно-спусковой механизм», — заявил военнослужащий, добавив, что во время этой операции ему удалось ликвидировать трех солдат ВСУ.

О взятии Великой Новоселки 27 января сообщило Министерство обороны России. Как рассказали в оборонном ведомстве, операцию проводили подразделения группировки войск «Восток».