Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в ДНР

Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в Донецке

Сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецке. Об этом РИА Новости заявили в местном управлении службы.

Отмечается, что подозреваемый в шпионаже житель города в Донецкой народной республике (ДНР) был задержан в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб.

Отмечается, что он занимался сбором и передачей информации для Службы безопасности Украины о местах дислокации российских войск.

Ранее в ДНР к 11 годам колонии общего режима приговорили 40-летнюю жительницу Горловки, признанную виновной в шпионаже в пользу Украины. Осужденная собирала и передавала сотруднику СБУ информацию о находившихся на лечении в госпитале российских военнослужащих.