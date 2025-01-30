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07:02, 30 января 2025Силовые структуры

Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в ДНР

Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в Донецке
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Zhabrikov / Globallookpress

Сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецке. Об этом РИА Новости заявили в местном управлении службы.

Отмечается, что подозреваемый в шпионаже житель города в Донецкой народной республике (ДНР) был задержан в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб.

Отмечается, что он занимался сбором и передачей информации для Службы безопасности Украины о местах дислокации российских войск.

Ранее в ДНР к 11 годам колонии общего режима приговорили 40-летнюю жительницу Горловки, признанную виновной в шпионаже в пользу Украины. Осужденная собирала и передавала сотруднику СБУ информацию о находившихся на лечении в госпитале российских военнослужащих.

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