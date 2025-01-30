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19:26, 30 января 2025Культура

Стала известна точная дата выхода «Игры в кальмара»

Netflix анонсировал последний сезон сериала «Игра в кальмара», он выйдет 27 июня
Андрей Шеньшаков

Фото: Arturo Holmes / Getty Images

Стриминговый сервис Netflix раскрыл дату выхода третьего сезона сериала «Игра в кальмара», который станет заключительным. Об этом сообщает портал IndieWire.

Новые серии шоу выйдут эксклюзивно на площадке 27 июня 2025 года. Сообщается, что директор по контенту Netflix Бела Баджария продемонстрировала на пресс-конференции ролик со сценами из третьего сезона. Так стало известно, что персонаж Сон Ки Хун все еще жив.

Ранее стало известно, что режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон Хек раскрыл подробности третьего сезона.

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