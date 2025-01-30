Марочко: ВСУ понесли большие потери на сватовско-купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери на сватовско-купянском направлении из-за давления российских войск. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram.

ВС России продолжают вытеснять украинские подразделения северо-восточнее населенного пункта Новая Кругляковка. Он отметил, что российские военные сузили пространство для маневров ВСУ до площади в 16 квадратных километров.

«Украинская группировка, оказавшись в огневом кармане, начала нести необоснованно большие потери», — продолжил Марочко. Как он утверждает, находящийся на господствующей высоте передовой укрепрайон ВСУ перешел к круговой обороне. Помимо этого, направленное на этот участок фронта подкрепление противника не смогло прибыть, так как было разбито силами РФ, добавил эксперт.

Ранее Марочко рассказал о продвижении ВС России в Серебрянском лесничестве. По его словам, российские военные нанесли удар по украинским бойцам юго-восточнее населенного пункта Червоная Диброва.