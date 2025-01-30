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11:53, 30 января 2025Из жизни

Суд решил сделать мужчину двоеженцем

В Великобритании мужчина может стать двоеженцем из-за юридической ошибки
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Shutterstock / Fotodom

Житель Великобритании рискует стать двоеженцем из-за юридической ошибки. Об этом сообщает сайт Edinburgh Live.

Три года назад 51-летний Бьярни Эйвиндссон, много лет работавший врачом шотландских футбольных команд, развелся с первой женой. В декабре 2023 года он женился на другой женщине. Тем временем бывшая жена обнаружила, что к моменту развода у него была пенсия величиной более 177 тысяч фунтов стерлингов (21,6 миллиона рублей), и обратилась в суд.

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Судья, рассматривавший дело, пришел к выводу, что имущество было разделено несправедливо, причем мужчина знал об этом и решил воспользоваться путаницей. По решению суда, участникам дается четыре месяца на урегулирование конфликта. После этого развод будет отменен, и брак с первой женой восстановлен. Поскольку Эйвиндссон уже женат, это может сделать его двоеженцем.

Ранее сообщалось, что житель индийского штата Мадхья-Прадеш сыграл свадьбу с тремя невестами одновременно. Перед этим они жили вместе около 15 лет.

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