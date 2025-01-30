Тела пассажиров разбившегося в Вашингтоне самолета начало прибивать к берегу реки

CBS: Тела пассажиров American Airlines начало прибивать к берегу реки Потомак

Останки тел пассажиров и обломки самолета American Airlines, разбившегося в Вашингтоне, начало прибивать к берегу реки Потомак. Об этом пишет CBS News.

По данным корреспондента телеканала, поиски тел и возможных выживших продолжались всю ночь. Тем временем источник в правоохранительных органах, знакомый с расследованием, сообщил изданию, что к 6:45 утра по местному времени было извлечено не менее 30 тел.

Пассажирский лайнер American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне вечером 29 января. Оба воздушных судна, в которых было 67 человек, упали в ледяные воды Патомака. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил данные о том, что на борту самолета присутствовали россияне.