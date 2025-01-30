Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:39, 30 января 2025Из жизни

У девочки в ухе поселились десятки клещей

В Малайзии врач нашел в ухе у девочки десятки клещей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Bangkoker / Shutterstock / Fotodom

Девочка пожаловалась на боль в ухе, и оказалось, что неприятные ощущения вызваны десятками клещей. Об этом пишет The Sun.

Вечером 17 января дочь жительницы Малайзии Акилы Насир Хайфа пожаловалась на дискомфорт в ухе. Женщина осмотрела ухо ребенка и, не обнаружив признаков воспаления или инфекции, предположила, что причина в незаметном прыщике. Однако на следующий день девочка пожаловалась на боль в шее. Мать предположила, что она приняла неудачную позу во сне и посоветовала ей сделать зарядку.

В тот же день семья должна была отправиться в развлекательный детский центр с Хайфой и ее братом. Девочка пожаловалась на боль в ухе перед выходом, но мать снова проигнорировала ее. Уже в центре Хайфа не стала играть, а сидела в стороне и вела себя тихо.

Тогда Насир снова осмотрела ухо дочери и увидела внутри несколько темных пятен. Матери показалось, что это кровь, и она спросила Хайфу, ковыряла ли она уши. Получив отрицательный ответ, она поискала симптомы в интернете и поняла, что причиной недомогания дочери могут быть насекомые. Они сразу отправились в больницу.

Врач осмотрел Хайфу и подтвердил, что у нее в ухе поселились десятки клещей. Он достал всех насекомых и промыл ухо девочки.

Материалы по теме:
Младенцы под заказ. В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
Младенцы под заказ.В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
18 марта 2022
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020
Женское дело Это заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
Женское делоЭто заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
14 сентября 2020

Как оказалось, Хайфа играла с бездомными кошками, которые жили рядом с домом. Именно от них на нее перескочили клещи. После инцидента Насир написала на своей страничке в соцсетях пост, что родителям нужно внимательнее относиться к жалобам своих детей.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме врачи достали из живота мужчины угря. Он был жив и достигал в длину 30 сантиметров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Пентагоне раскрыли детали полета потерпевшего крушение вертолета

      Жители российского города начали перемещаться на снегоходах

      В Госдуме отреагировали на предложение разрешить детям самостоятельно менять имя

      Киев принял на вооружение «Змея логистического»

      В Москве мать застала свою 14-летнюю дочь целующейся с отчимом-мигрантом

      Рита Дакота показала фигуру после набранных килограммов

      У девочки в ухе поселились десятки клещей

      В России вылетевшая с дороги легковушка сбила школьника и попала на видео

      Мошенница обманом завладела квартирой ветерана ВОВ и еще 19 человек

      Дан прогноз о приеме российских карт «Мир» в Индии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше