У девочки в ухе поселились десятки клещей

В Малайзии врач нашел в ухе у девочки десятки клещей

Девочка пожаловалась на боль в ухе, и оказалось, что неприятные ощущения вызваны десятками клещей. Об этом пишет The Sun.

Вечером 17 января дочь жительницы Малайзии Акилы Насир Хайфа пожаловалась на дискомфорт в ухе. Женщина осмотрела ухо ребенка и, не обнаружив признаков воспаления или инфекции, предположила, что причина в незаметном прыщике. Однако на следующий день девочка пожаловалась на боль в шее. Мать предположила, что она приняла неудачную позу во сне и посоветовала ей сделать зарядку.

В тот же день семья должна была отправиться в развлекательный детский центр с Хайфой и ее братом. Девочка пожаловалась на боль в ухе перед выходом, но мать снова проигнорировала ее. Уже в центре Хайфа не стала играть, а сидела в стороне и вела себя тихо.

Тогда Насир снова осмотрела ухо дочери и увидела внутри несколько темных пятен. Матери показалось, что это кровь, и она спросила Хайфу, ковыряла ли она уши. Получив отрицательный ответ, она поискала симптомы в интернете и поняла, что причиной недомогания дочери могут быть насекомые. Они сразу отправились в больницу.

Врач осмотрел Хайфу и подтвердил, что у нее в ухе поселились десятки клещей. Он достал всех насекомых и промыл ухо девочки.

Как оказалось, Хайфа играла с бездомными кошками, которые жили рядом с домом. Именно от них на нее перескочили клещи. После инцидента Насир написала на своей страничке в соцсетях пост, что родителям нужно внимательнее относиться к жалобам своих детей.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме врачи достали из живота мужчины угря. Он был жив и достигал в длину 30 сантиметров.