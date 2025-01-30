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21:01, 30 января 2025Из жизни

Убийца отправился выносить мусор в тюрьме и исчез

В Италии убийца совершил побег из тюрьмы, отправившись выносить мусор
Никита Савин
Никита Савин

Фото: PJ photography / Shutterstock / Fotodom  

Европейские правоохранители ищут убийцу, который совершил дерзкий побег из тюрьмы в Италии. Об этом пишет Daily Mirror.

44-летний албанец Ксевдет Плаку, известный в криминальных кругах под кличкой Ахилл, отбывал срок в тюрьме Баркальоне в итальянской провинции Акора. Хотя заключенный был признан виновным в смерти человека и участвовал в наркоторговле, он получил некоторые послабления режима содержания благодаря работе юристов и хорошему поведению.

В частности, Плаку разрешалось выходить за территорию тюрьмы для выноса мусора. В половину девятого утра 24 января он в очередной раз отправился за ворота с мешком отходов и исчез. Пропажу Плаку заметили только во время проверки в 11 часов.

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Полиция обыскала окрестности тюрьмы, а затем расширила зону поисков до границ района. Тем не менее обнаружить Плаку не удалось до сих пор. В феврале должно было состояться слушание по его ходатайству об освобождении под залог, так что мотивы побега следователям пока не ясны.

В августе 2024 года сообщалось, что в Бразилии два опасных бандита переоделись в женщин и попытались сбежать из тюрьмы. Несмотря на маскировку, их опознали охранники и возвратили в камеры.

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