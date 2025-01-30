Ученые обнаружили «кирпичики жизни» на астероиде Бенну

В NASA заявили о наличии ключевых для жизни элементов на астероиде Бенну

Доставленные на Землю пробы астероида Бенну содержат ключевые для возникновения жизни минералы и органические соединения. Об этом сообщает NASA.

Утверждается, что в образцах с астероида содержатся углеводороды, аминокислоты и водосодержащие фосфаты. Ученые выделили 20 типов органических молекул, включая компоненты ДНК и РНК.

«Эти компоненты могли сыграть решающую роль в доставке "кирпичиков жизни" на раннюю Землю», — сказал ведущий научный сотрудник миссии OSIRIS-REx Данте Лауретта. На исследование пробы ушло более года.

Ранее астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий допустил, что открытый в декабре 2024 года астероид 2024 YR4 может столкнуться с Землей в 2032 году. «Шесть процентов — это из 16 вариантов развития ситуации один предполагает столкновение», — заявил астроном.