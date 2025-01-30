Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:49, 30 января 2025Наука и техника

Ученые обнаружили «кирпичики жизни» на астероиде Бенну

В NASA заявили о наличии ключевых для жизни элементов на астероиде Бенну
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Cevin Dettlaff / dpa / Global Look Press

Доставленные на Землю пробы астероида Бенну содержат ключевые для возникновения жизни минералы и органические соединения. Об этом сообщает NASA.

Утверждается, что в образцах с астероида содержатся углеводороды, аминокислоты и водосодержащие фосфаты. Ученые выделили 20 типов органических молекул, включая компоненты ДНК и РНК.

«Эти компоненты могли сыграть решающую роль в доставке "кирпичиков жизни" на раннюю Землю», — сказал ведущий научный сотрудник миссии OSIRIS-REx Данте Лауретта. На исследование пробы ушло более года.

Ранее астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий допустил, что открытый в декабре 2024 года астероид 2024 YR4 может столкнуться с Землей в 2032 году. «Шесть процентов — это из 16 вариантов развития ситуации один предполагает столкновение», — заявил астроном.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Высокопоставленные силовики задержаны по делу главы «Фонбета». При обыске изъяты два миллиона долларов

      Ученые обнаружили «кирпичики жизни» на астероиде Бенну

      Осужденный на 11 лет автор «матери всех санкций» против России заявил о невиновности

      В Киеве рассказали о грозящем Украине печальном выборе

      В российском регионе объявили ракетную опасность

      Человек попал в измельчитель дерева

      Адвокат оспорил обвинения против сына Порошенко

      Распылившие краску на Стоунхендж вандалы отказались признавать вину

      На Украине немецкий Bergepanzer прикрыли советским «Контактом»

      Раскрыта суть претензий Роспотребнадзора к магазинам «Светофор»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше