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12:48, 30 января 2025Силовые структуры

Украинского шпиона осудили в России на 11 лет за передачу данных СБУ

В Петербурге суд приговорил к 11 годам колонии мужчину, работавшего на СБУ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 11 годам заключения Ивана Забавского по делу о шпионаже в пользу Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным в шпионаже. Установлено, что он собирал и передавал данные представителю Службы безопасности Украины (СБУ) по его заданию. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за грифа «Совершенно секретно».

Отбывать наказание Забавский будет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина за серию диверсий в Подмосковье по заданию СБУ.

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