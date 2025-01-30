Украинского шпиона осудили в России на 11 лет за передачу данных СБУ

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 11 годам заключения Ивана Забавского по делу о шпионаже в пользу Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Мужчину признали виновным в шпионаже. Установлено, что он собирал и передавал данные представителю Службы безопасности Украины (СБУ) по его заданию. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за грифа «Совершенно секретно».
Отбывать наказание Забавский будет в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина за серию диверсий в Подмосковье по заданию СБУ.