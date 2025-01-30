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21:51, 30 января 2025Мир

В Берлине эвакуировали штаб-квартиру Христианско-демократического союза

Bild: Штаб-квартиру Христианско-демократического союза в Берлине эвакуировали
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Штаб-квартира Христианско-демократического союза (ХДС) была эвакуирована в четверг в Берлине. Об этом пишет издание Bild.

«Всем сотрудникам штаб-квартиры ХДС было предложено покинуть дом Конрада Аденауэра в Берлине. Представитель партии подтвердила это изданию Bild», — сказано в статье.

Как уточняется, недалеко от здания в четверг вечером, 30 января, ожидается акция протеста против ХДС. При этом связана ли с ней эвакуация — пока непонятно.

25 января стало известно, что около 20 тысяч человек вышли на акцию протеста в Кельне против правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидата в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС. Отмечалось, это был «шумный марш с барабанами и кастрюлями».

До этого сообщалось, что в Германии захотели запретить оппозиционную АдГ. Партия известна тем, что отказалась осудить специальную военную операцию России на Украине.

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