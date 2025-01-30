В Госдуме отреагировали на предложение разрешить детям самостоятельно менять имя

Депутат Останина выступила против самостоятельной смены необычных имен детьми

Несовершеннолетние не должны самостоятельно менять имена, данные родителями, даже если кому-то они кажутся необычными, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Нина Останина. Вместе с тем она добавила, что родителям следовало бы нести ответственность за свои вкусовые предпочтения, в том числе, при выборе имени ребенка.

«Год семьи завершился, но это не значит, что мы должны плюнуть на семью. Родители, безусловно, должны нести ответственность за воспитание ребенка, но и ребенок должен относиться к ним уважительно, — подчеркнула Останина. — И до 18 лет за все, что касается детей, ответственность должны нести именно родители».

Депутат подчеркнула, что она против разрешения несовершеннолетним самостоятельно менять имена, даже необычные, и заметила, что то же можно сделать уже после наступления совершеннолетия.

«Конечно, хорошо бы, чтобы родители несли ответственность, в том числе, и за свои вкусовые предпочтения. Но лучше, если имя будет менять не ребенок, а взрослый человек, который идет на такой шаг уже осознанно», — заключила политик.

Ранее депутаты Госдумы предложили разрешить несовершеннолетним менять имя без участия родителей, чтобы избавиться от буллинга. Сменить имя без участия родителей можно будет только в случае, если оно необычное.