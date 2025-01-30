В Госдуме предложили разрешить детям менять свое имя ради одной цели

В Госдуме предложили разрешить детям менять имя ради избавления от травли

Депутаты Госдумы предложили разрешить несовершеннолетним менять имя без участия родителей, чтобы избавиться от буллинга. С соответствующей инициативой выступили в партии «Новые люди», передает ТАСС.

Инициативу вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову, и заявил, что она поможет снизить уровень буллинга среди детей. Сменить имя без участия родителей можно будет только в случае, если оно необычное — новое выбрать предлагается «из перечня традиционных распространенных в России».

По его словам, в последнее время родители часто дают детям экзотические имена, что нередко впоследствии приводит к травле в подростковой среде. Из-за буллинга дети с экзотическими именами сильно нервничают или отказываются ходить в школу, добавил он.

В Госдуму, как сообщалось ранее, планируют внести законопроект, направленный на профилактику буллинга среди детей и молодежи и введение за него ответственности. Кроме того, разработан документ, согласно которому предлагается посылать школьных буллеров и их родителей на курсы исправления.