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11:05, 30 января 2025Экономика

В Холодном пожаловались на жизнь без тепла и воды

Жители поселка Холодный остались без воды и отопления в 50-градусные морозы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Более 100 семей в поселке Холодный Магаданской области остались без водоснабжения и отопления в 50-градусные морозы. Внимание на ситуацию обратила «Газета.Ru».

«Отопления как такового нет, поддерживают тепло только так, чтобы не перемерзла вся система и не поразрывало в квартирах трубы», — жалуется местная жительница. По ее словам, в квартирах круглосуточно работают обогреватели — в противном случае температура моментально падает с плюс 14 до плюс четырех. Помимо этого, жильцы некоторых квартир на первых этажах не могут пользоваться даже туалетом. «В нашем доме хоть тонкой струйкой холодная вода идет, а вот на первых этажах люди ходят на ведро или стелют на унитазы мусорные пакеты, а потом выкидывают», — поделилась информацией женщина.

До тех пор, пока воду и тепло не вернут в дома, жителям поселка предложили переехать в пункты временного размещения в административном центре, Сусумане. Однако и там есть проблемы с ЖКХ: теплотрассы, давно требующие замены, и канализация, текущая в подъезды и под дома. «Там даже летом не просохло ничего. У меня в квартире лед прямо на стене из-за того, что батарею, которая подъезд обогревала, отрезали от системы», — посетовал местный житель.

Накануне в поселке Холодный Магаданской области ввели режим ЧС из-за перемерзшей трубы холодного водоснабжения.

В Каменске-Уральском из-за хулиганов без отопления осталось больше десятка многоквартирных домов.

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