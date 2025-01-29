Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:38, 29 января 2025Экономика

В российском городе хулиганы заморозили 15 жилых домов

В Каменске-Уральском хулиганы оставили без отопления 15 многоквартирных домов
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Каменске-Уральском из-за хулиганов без тепла осталось больше десятка многоквартирных домов. О случившемся пишет «Комсомольская правда».

Отключение произошло в поселке имени Чкалова. Неизвестные перекрыли задвижку на теплосетях в микрорайоне, в результате чего подача ресурса приостановилась в 15 жилых домах. Причем подобный инцидент происходит не в первый раз — беспричинные перерывы в теплоснабжении наблюдаются в поселке уже третий раз. В частности, задвижку перекрывали в разгар новогодних праздников. Тогда горожане остались без тепла на десять часов.

В этот раз коммунальщики приняли решение поставить на запорной арматуре замки. Однако, как предупреждают в управляющей компании, такая мера может осложнить процедуру устранения аварий и потребовать лишних расходов. Другой вариант, который рассматривают в организации, — установка фотоловушек. Кроме того, хулиганством с отоплением заинтересовались в городской прокуратуре.

В декабре в 20-градусный мороз без тепла остался чукотский город Билибино. Теплоснабжение приостановилось из-за прорыва на трубопроводе. С массовым переходом на обогреватели в домах перестала выдерживать проводка, а на второй день без отопления начали лопаться трубы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Летевший из Дубая в Москву пассажирский самолет подал сигнал бедствия

      Синоптик назвал январскую погоду в Москве апрельской

      Определен суд для рассмотрения дела бывшего замминистра обороны России

      Звонок телефона привел россиян к лежащему рядом со шприцами коллеге без признаков жизни

      В России нарастят производство Су-57

      Россиян предупредили о снижении пенсий

      Ротенберг оценил шансы сборной России сыграть на Олимпиаде-2026

      Россиянам дали совет для эффективного снижения риска инфаркта

      Предотвращен воздушный удар ВСУ по двум регионам России

      По делу главы компании «Фонбет» задержали шесть человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше