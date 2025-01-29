В российском городе хулиганы заморозили 15 жилых домов

В Каменске-Уральском хулиганы оставили без отопления 15 многоквартирных домов

В Каменске-Уральском из-за хулиганов без тепла осталось больше десятка многоквартирных домов. О случившемся пишет «Комсомольская правда».

Отключение произошло в поселке имени Чкалова. Неизвестные перекрыли задвижку на теплосетях в микрорайоне, в результате чего подача ресурса приостановилась в 15 жилых домах. Причем подобный инцидент происходит не в первый раз — беспричинные перерывы в теплоснабжении наблюдаются в поселке уже третий раз. В частности, задвижку перекрывали в разгар новогодних праздников. Тогда горожане остались без тепла на десять часов.

В этот раз коммунальщики приняли решение поставить на запорной арматуре замки. Однако, как предупреждают в управляющей компании, такая мера может осложнить процедуру устранения аварий и потребовать лишних расходов. Другой вариант, который рассматривают в организации, — установка фотоловушек. Кроме того, хулиганством с отоплением заинтересовались в городской прокуратуре.

В декабре в 20-градусный мороз без тепла остался чукотский город Билибино. Теплоснабжение приостановилось из-за прорыва на трубопроводе. С массовым переходом на обогреватели в домах перестала выдерживать проводка, а на второй день без отопления начали лопаться трубы.