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12:23, 30 января 2025Мир

В Кремле высказались о контактах Путина с Трампом после авиакатастрофы в Вашингтоне

Песков: Планов по контактам Путина и Трампа после авиакатастрофы в США нет
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Пока нет никаких планов по контактам президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о планах российской стороны выразить соболезнования в связи с крушением самолета над Вашингтоном, сообщает РИА Новости.

«Пока никаких планов по контактам на высшем уровне нет», — рассказал представитель Кремля.

Авиакатастрофа произошла в Вашингтоне около 21:00 по местному времени возле аэропорта имени Рональда Рейгана. Пассажирский авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту гражданского Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines было 64 человека, в том числе четверо членов экипажа. В боевом вертолете Black Hawk находилось трое военнослужащих.

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