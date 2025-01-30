В Кремле высказались о контактах Путина с Трампом после авиакатастрофы в Вашингтоне

Пока нет никаких планов по контактам президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о планах российской стороны выразить соболезнования в связи с крушением самолета над Вашингтоном, сообщает РИА Новости.
«Пока никаких планов по контактам на высшем уровне нет», — рассказал представитель Кремля.
Авиакатастрофа произошла в Вашингтоне около 21:00 по местному времени возле аэропорта имени Рональда Рейгана. Пассажирский авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту гражданского Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines было 64 человека, в том числе четверо членов экипажа. В боевом вертолете Black Hawk находилось трое военнослужащих.